Agra News: दिवाली तक सड़कों की खोदाई, पानी के नए कनेक्शन पर रोक

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नगर आयुक्त ने घर-घर से कूड़ा लेने, डलावघर खत्म करने, सड़कों के पास की सफाई के निर्देश दिए। शहर के प्रवेश मार्गों को साफ-सुथरा रखने के साथ ही प्रमुख मार्गों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। त्योहार पर सड़कों के गड्ढों की मरम्मत के निर्देश दिए।वहीं लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए सड़क खुदाई पर दिवाली तक रोक लगा दी है। पानी की आपूर्ति पर उन्होंने गंभीरता बरतने को कहा और सीवर कनेक्टिविटी, सीवर के निस्तारण, ओवरफ्लो की घटनाओं और खुले में सीवर बहने की समस्या पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।रोशनी के त्योहार पर स्ट्रीट लाइटें लगवाएंनगर आयुक्त ने दिवाली से पहले हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटें लगवाने, अंधेरे वाले स्थानों की जानकारी जुटाकर रोशनी करने के निर्देश दिए। खराब लाइटों को हटाकर नई लगाने और सोलर लाइटों को लगाने की समीक्षा की। सेनेटरी इंस्पेक्टरों से नालों की सफाई और जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया। अधिकारियों से कहा कि जलभराव की आशंका वाले स्थानों पर पहले से ही आवश्यक इंतजाम कर लिए जाएं, जिससे त्योहार के दौरान लोगों को परेशानी न हो। इस दौरान अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, उप नगर आयुक्त डॉ. सरिता सिंह, सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय और अशोक प्रिय गौतम, चीफ इंजीनियर अजय कुमार राम, अरविंद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।