आगरा विश्वविद्यालय: 'तीन घंटे में लिखी कॉपी, एक मिनट में कैसे जांची', बीएएमएस के छात्रों का हंगामा

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बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) के छात्रों ने सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के साथ डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में परीक्षा मूल्यांकन पर सवाल उठाए और प्रदर्शन किया। परीक्षा नियंत्रक का घेराव कर छात्रों ने सवाल किया कि जिस कॉपी को लिखने में उन्हें तीन घंटे का समय लगा, उसे परीक्षकों ने महज एक मिनट में कैसे जांच लिया। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने 48 घंटे में रिजल्ट अपडेट कराने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया।