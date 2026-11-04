Agra News: एटा की बालाजी और कासगंज की शिवा अकादमी ने मारी बाजी

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पहले मुकाबले में क्रिकेट मास्टर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 137 रन बनाए। विष्णु ने 53 गेंदों पर नाबाद 82 रन की पारी खेली। जवाब में एटा की बालाजी क्रिकेट अकादमी ने आर्यन चौधरी के नाबाद 52 रन और शिवम ठाकुर के नाबाद 38 रनों की मदद से 11.4 ओवर में दो विकेट खोकर 139 रन बनाकर आठ विकेट से मुकाबला अपने नाम किया।दूसरा मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा। स्प्रिंगडेल-2 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 131 रन बनाए। आर्यन चाहर ने 28 गेंदों पर 45 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कासगंज की शिवा क्रिकेट अकादमी को कप्तान प्रवल राजपूत ने संभाला। उन्होंने 57 गेंदों पर 64 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। टीम ने 19.5 ओवर में नौ विकेट खोकर 134 रन बनाए और एक विकेट से जीत हासिल की। प्रतियोगिता में बुधवार को भी दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में बालाजी क्रिकेट अकादमी का सामना स्प्रिंगडेल-2 से होगा, जबकि दूसरे मैच में शिवा क्रिकेट अकादमी और क्रिकेट मास्टर की टीमें आमने-सामने होंगी।