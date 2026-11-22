Agra News: पेंचक सिलाट में बैकुंठी देवी महाविद्यालय बना चैंपियन
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 22 Nov 2026 02:30 AM IST
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आगरा। बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में मेजबान महाविद्यालय की छात्राओं ने आठ स्वर्ण पदक जीतकर महिला वर्ग की टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। शारीरिक शिक्षा विभाग, छलेसर की टीम उपविजेता रही।
पुरुष वर्ग में आगरा कॉलेज ने टीम चैंपियनशिप जीती जबकि शारीरिक शिक्षा विभाग, छलेसर की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता की संरक्षक प्राचार्य प्रो. पूनम सिंह और आयोजन सचिव प्रो. अनुपम सक्सेना रहीं। चयनित खिलाड़ी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने होशियारपुर, पंजाब जाएंगे।
पर्यवेक्षक प्रो. धर्मेंद्र भदौरिया (एलआरडी महाविद्यालय, जसराना) व चयनकर्ता डॉ. सविता (कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय, मैनपुरी), अमृता आइंद (सेंट जोंस कॉलेज, आगरा) और पेंचक सिलाट प्रशिक्षक किरण कश्यप रहे। विश्वविद्यालय के निदेशक खेलकूद डॉ. अखिलेश सक्सेना के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ।
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प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षा विभाग छलेसर, आगरा कॉलेज, संत रामकृष्ण महाविद्यालय, मेघ सिंह महाविद्यालय, एकमे कॉलेज, आरसीए महाविद्यालय और केआर कॉलेज सहित कई महाविद्यालयों ने भाग लिया।
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पुरुष वर्ग में आगरा कॉलेज ने टीम चैंपियनशिप जीती जबकि शारीरिक शिक्षा विभाग, छलेसर की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता की संरक्षक प्राचार्य प्रो. पूनम सिंह और आयोजन सचिव प्रो. अनुपम सक्सेना रहीं। चयनित खिलाड़ी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने होशियारपुर, पंजाब जाएंगे।
विज्ञापन
पर्यवेक्षक प्रो. धर्मेंद्र भदौरिया (एलआरडी महाविद्यालय, जसराना) व चयनकर्ता डॉ. सविता (कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय, मैनपुरी), अमृता आइंद (सेंट जोंस कॉलेज, आगरा) और पेंचक सिलाट प्रशिक्षक किरण कश्यप रहे। विश्वविद्यालय के निदेशक खेलकूद डॉ. अखिलेश सक्सेना के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ।
विज्ञापन
प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षा विभाग छलेसर, आगरा कॉलेज, संत रामकृष्ण महाविद्यालय, मेघ सिंह महाविद्यालय, एकमे कॉलेज, आरसीए महाविद्यालय और केआर कॉलेज सहित कई महाविद्यालयों ने भाग लिया।