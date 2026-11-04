Agra News: बटेश्वर पशु मेले में करोड़ों के ‘बादल’ और ‘चेतक’ की धूम

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अलीगढ़ के भारद्वाज स्टड फार्म के मालिक अमित पंडित पशु मेले में 11 शानदार घोड़े-घोड़ियां लेकर पहुंचे हैं। मेला परिसर में उनका सबसे बड़ा टेंट लगा है। इनमें 46 महीने का और 67 इंच की बेहतरीन ऊंचाई वाला सफेद रंग का नुकरा नस्ल का घोड़ा ‘बादल’ खासी चर्चा में है। एत्मादपुर, आगरा के कमलकांत त्यागी ने बुधवार को ‘बादल’ के हैरतअंगेज करतबों और शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया, तो मेला परिसर में मौजूद दर्शक देखते रह गए।दूसरी ओर, महज 30 महीने की उम्र का काले रंग का ‘चेतक’ अपनी अद्भुत कद-काठी और खूबियों से सभी को मोहित कर रहा है। साढ़े तीन करोड़ रुपये की वाले इस घोड़े की ऊंचाई 62 इंच है। ‘चेतक’ भी मेले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कमलकांत त्यागी ने ‘चेतक’ के भी हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया।इंसेटइसलिए इतने महंगे हैं घोड़ेस्टड फार्म के संचालकों के अनुसार, इन घोड़ों की यह अद्भुत और चौंकाने वाली कीमत उनकी विशिष्ट नस्ल, उच्च श्रेणी के खानदान, शारीरिक बनावट और दुर्लभ खूबियों के आधार पर तय की गई है। इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग और करतब देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं।इंसेटदेशभर से मेले में पहुंचे पशु व्यापारीमेला मेजबान जिला पंचायत के निर्देशन में संचालित पारंपरिक मेले में अब तक घोड़ा, गधा, ऊंट और खच्चर बाजारों में हजारों की तादाद में पशुओं के साथ देश-प्रदेश के व्यापारी पहुंच चुके हैं। हालांकि मेले का आधिकारिक शुभारंभ दीपावली बाद 11 नवंबर को होगा।