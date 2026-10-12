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Agra News: ऑटो सेक्टर को मिलेंगे कुशल श्रमिक, खुला देश का पहला ऑटोग्रेड स्किल सेंटर

Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
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Auto sector to get skilled workers; country's first Auto-Grade Skill Center opened.
आगरा। ऑटोमोबाइल उद्योग को अब कुशल श्रमिकों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और मौजूदा श्रमिकों को नई तकनीक सिखाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में देश का पहला ऑटोग्रेड रीजनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है। रविवार को केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने सेंटर का उद्घाटन किया।
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फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) और ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) की इस संयुक्त पहल से खुले केंद्र पर रविवार को खंदारी स्थित एक होटल सेमिनार आयोजित की गई। एफएडीए के प्रदेश अध्यक्ष संदीप नारायण ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑटोमोबाइल सेक्टर की तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी दक्षता की जरूरत होती है। पढ़ाई के दौरान ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने से युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान होगी। स्किल सेंटर केवल नए युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। आगरा की ऑटोमोबाइल डीलरशिप और वर्कशॉप में पहले से काम कर रहे कर्मियों को भी यहां नई तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए समय-समय पर विशेषज्ञों के शिविर आयोजित होंगे, जिससे वे उद्योग की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को अपडेट कर सकें।
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इस पहल से स्थानीय ऑटोमोबाइल कारोबारियों को प्रशिक्षित मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। उद्घाटन समारोह में एएसडीसी के सीईओ प्रसन्न पहाड़ी, एफएडीए अकादमी के डीन धर्मेश जैन, मनोरम बजाज के एमडी राम मोहन कपूर और अशोक ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. रंजना बंसल आदि ऑटो सेक्टर से जुड़े लोग शामिल रहे।
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