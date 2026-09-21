फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Authorities ignored their pleas; farmers restored the unpaved road in Shahpur through voluntary labor.

Agra News: शासन-प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार, किसानों ने श्रमदान कर संवारा शाहपुर का कच्चा रास्ता

Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Authorities ignored their pleas; farmers restored the unpaved road in Shahpur through voluntary labor.
Photo: Farmers performing voluntary labor with tractors on the village access road.
सैंया। ग्राम पंचायत शाहपुर के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और श्रमदान से एक ऐसा कार्य कर दिखाया है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। लंबे समय से बदहाल पड़े कच्चे चकमार्ग की खुद मरम्मत कर ग्रामीणों ने विकास कार्यों के प्रति अपनी एकजुटता और आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश की है।
विज्ञापन

ग्राम शाहपुर से हिरोडा माइनर तक करीब दो किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग है, जिसका उपयोग राहगीर ग्वालियर हाईवे तक कम समय में पहुंचने के लिए करते हैं। यह मार्ग पिछले कई वर्षों से अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ और जर्जर स्थिति में पड़ा था। मलखान सिंह, राकेश शर्मा, ओमप्रकाश रावत, शिवचरन, खजाना सिंह और राजू मुखिया आदि ने बताया कि इस मार्ग की मरम्मत के लिए प्रशासन के साथ क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। धरातल पर काम नहीं हो सका। सरकारी मदद की आस टूटने के बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मार्ग की मरम्मत अब ग्रामीण खुद अपने दम पर करेंगे। इसके बाद रविवार को दर्जनों ट्रैक्टर और ग्रामीण श्रमदान करने के लिए सड़क पर उतर आए। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस बदहाल चकरोड को चलने योग्य बना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed