गजब का हाल: पुलिस को किसका मिला इशारा? अंसल एपीआई की जमीन पर कब्जे की कोशिश, अफसरों को जानकारी तक नहीं

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हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान न तो जिला प्रशासन और न ही आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) का कोई अधिकारी मौके पर मौजूद था। इसके बावजूद सिकंदरा पुलिस के कई जवान वहां डटे रहे। वीडियो बनाने वाला पक्ष आरोप लगा रहा है कि जब कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था तो पुलिस किसके निर्देश पर कब्जा दिलाने पहुंची। वहीं, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मौजूदगी की बात कहते दिखे।वर्तमान में इस जमीन पर राजदरबार ग्रुप से जुड़े लोग काबिज हैं। राजदरबार ग्रुप की ओर से विधिक सलाहकार पवन दीक्षित ने बताया कि करीब 25 दिन पहले एस्सल ग्रुप के कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर कब्जे की नीयत से पहुंचे थे। जब उनसे प्रशासनिक या एडीए अधिकारियों की मौजूदगी और लिखित आदेश की प्रति मांगी गई, तो कोई जवाब नहीं दे सका। जमीन विवाद में पुलिस की संदिग्ध भूमिका का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है। डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।