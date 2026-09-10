फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Arrested for attempting extortion by posing as a fake Anti-Corruption inspector.

Agra News: एंटी करप्शन का फर्जी इंस्पेक्टर बन वसूली की कोशिश, गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 02:27 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 10 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Arrested for attempting extortion by posing as a fake Anti-Corruption inspector.
आगरा। ईदगाह चौराहे पर बुधवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से एक युवक ने 10 हजार रुपये वसूली की कोशिश की। खुद को एंटी करप्शन का निरीक्षक बताकर टीएसआई और सिपाही को धमकाने लगा। भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी का डर दिखाने लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को अवगत कराया। ऑनलाइन एंटी करप्शन से जानकारी लेने पर युवक के फर्जी होने का पता चला। इस पर शाहगंज पुलिस को बुलाकर पकड़ लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।
विज्ञापन


एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि टीएसआई पीयूष सिंह, सिपाही कुलदीप और राजीव बुधवार दोपहर डेढ़ बजे ईदगाह चौराहे पर यातायात व्यवस्था देख रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। कहा कि वो एंटी करप्शन में निरीक्षक है। संजय कुमार राय नाम है। सिपाही से 10 हजार रुपये देने के लिए कहने लगा। उन्होंने मना कर दिया।
विज्ञापन


इस पर कहने लगा कि यातायात पुलिस क्या करती है। मैं जानता हूं। अगर रुपये नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर लूंगा। रंगे हाथ पकड़े जाने पर कोई बच भी नहीं पाता है। सीधे जेल जाता है। यह सुनकर सिपाही घबरा गया। उसने टीएसआई को जानकारी दी। उन्होंने भी युवक से बात की। उससे बैच नंबर और तैनाती स्थल के बारे में जानकारी ली। युवक हड़बड़ा गया। उधर, टीएसआई ने ऑनलाइन और एंटी करप्शन के कर्मचारियों से संपर्क किया। पता चला कि संजय कुमार राय नाम का कोई नहीं है। इस पर थाना शाहगंज पुलिस को बुलाया गया। आरोपी संजय कुमार राय वाराणसी के भुल्लनपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बृहस्पतिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


घूमने के लिए आया, वसूली में लग गया
एसीपी ने बताया कि आरोपी कुछ काम नहीं करता है। पूर्व में नोएडा की एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। वह आगरा आया था। उसके पास रुपये खत्म हो गए। इस पर पुलिस से वसूली के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि इन दिनों विजिलेंस और एंटी करप्शन से शिकायत के बाद कई कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। उसने यातायात पुलिस कर्मियों से ही वसूली की योजना बनाई। उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, जिससे वो खुद को पुलिसकर्मी साबित कर सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed