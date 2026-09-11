अमर उजाला इंपैक्ट : अवैध कब्जा हटवा कर निकलवाया रास्ता

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जैतपुर के गढ़वार गांव में चकमार्ग पर कब्जे के विवाद में 29 अगस्त को बलवीर सिंह तोमर एवं पूर्व प्रधान धर्म सिंह पक्ष के बीच टकराव हो गया। चकमार्ग जोते जाने के प्रकरण में गोली चलने की सूचना पर गढ़वार गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जैतपुर पुलिस ने चकमार्ग को जोत रहे ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर सीज किया। मौके से बलवीर सिंह के भतीजे मोहित, धर्म सिंह के बेटे हाकिम सिंह, संजय सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस ने शांतिभंग में पाबंद किया। दोनों पक्षों में चकमार्ग को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई।एसओ जैतपुर ने चकमार्ग के विवाद को सुलझाने के लिए बाह के एसडीएम विनोद कुमार को रिपोर्ट भेजी। जिस पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार सुधीर गिरी के नेतृत्व में राजस्व टीम का गठन किया। सुधीर गिरी ने बताया कि चक मार्ग की पैमाइश कर कब्जे को हटवाया है। दोबारा से कब्जा किए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मौके पर जेसीबी और ट्रैक्टर मंगा कर रास्ते को निकलवाया है। इस दौरान राजस्व निरीक्षक रामशरन तोमर, लेखपाल रामदास शर्मा, राहुल, प्रवेश आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गढ़वार में ही कब्जे की शिकायत पर दूसरे चकमार्ग की पैमाइश कर रास्ता साफ कराया गया।