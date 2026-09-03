अमर उजाला असर: अब घर बैठे मिलेगा गृहकर ओटीएस का लाभ, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन; नगर निगम ने शुरू की सुविधा

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नगर निगम के करदाताओं को बकाया संपत्तिकर पर ब्याज में राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बुधवार को शुरू कर दी गई। ओटीएस तो 15 अगस्त से लागू थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे थे। तकनीकी खामियों के कारण अब तक ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। ऑनलाइन आवेदन और रसीद जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बुधवार को ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद हरीपर्वत जोन में कौशलपुर निवासी धनीराम को 3,347 रुपये की पहली रसीद जारी की गई।सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी संपत्ति श्रद्धा पांडेय ने बताया कि ऑनलाइन के साथ करदाता नगर निगम कार्यालय में भी ओटीएस योजना का फायदा ले सकते हैं। चारों जोन लोहामंडी, हरीपर्वत, छत्ता और ताजगंज में हेल्प डेस्क लगाई गई है। वार्डों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि ओटीएस में अंतिम समय में भीड़ और तकनीकी परेशानी से बचने के लिए करदाता अभी फायदा उठा लें। ब्याज में छूट का ऐसा मौका फिर उन्हें नहीं मिलेगा। हेल्प डेस्क और कैंप में लोग ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।- ,