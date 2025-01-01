Agra News: छत गिरने से घायल सभी छह मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज

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घटना की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी बाह विनोद कुमार और एसीपी पिनाहट अनिल कुमार रात में ही एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके उपचार की जानकारी ली। सोमवार सुबह राजस्व टीम में लेखपाल सुनील यादव और कानूनगो दिनेश सिंह गांव पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। साथ ही मकान की स्थिति और आसपास के हालात का जायजा लिया।तालाब की सफाई न होने से मकानों में सीलन का आरोपसमाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे और हरीशंकर शर्मा टीम के साथ कप्तानपुरा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने गांव के तालाब की सफाई न होने की समस्या उनके सामने रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से तालाब की सफाई नहीं हुई है। बारिश के दौरान तालाब का पानी मकानों और रास्तों तक पहुंच जाता है। इससे आसपास के मकानों में सीलन बनी रहती है और मकान जर्जर हो रहे हैं।ग्रामीणों ने इसी सीलन के कारण मकान की छत गिरने की आशंका जताई। सुधीर दुबे ने कहा कि तहसील क्षेत्र के कई गांवों में तालाबों की सफाई न होने से समस्या बनी हुई है। जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई कराई जाएगी।