दिवाली से पहले ही जहरीली हुई हवा: पटाखे चले बिना ही स्मॉग की चादर में लिपटा शहर, संजय प्लेस का AQI 279 पहुंचा

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धनतेरस पर दोपहर से ही शहर में लगभग हर सड़क पर जाम लगा। धूल और धुएं के गुबार के कारण जाम में फंसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पूरे दिन स्मॉग की चादर छाई रही। धुएं के गुबार सरीखी दृश्यता रही। पूरे दिन जाम में फंसे रहे वाहनों के कारण कार्बन तत्व हवा में मिल रहे हैं। टूटी सड़क, खुदाई, निर्माण कार्य में भी धूल कम करने के लिए छिड़काव होता नजर नहीं आया।उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब में शहर का ओवरऑल एक्यूआई 188 दर्ज हुआ है। इसमें संजय प्लेस क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। यहां एक्यूआई 279 रहा। हवा की यह खराब गुणवत्ता है। इसमें पीएम-2.5 का स्तर चार गुना तक पाया गया। इस साल यह सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन रहा। अभी तक चार नवंबर को एक्यूआई अधिकतम 235 रहा था।क्षेत्र अधिकतम एक्यूआईसंजय प्लेस 279मनोहरपुर 193शाहजहां गार्डन 177रोहता 176आवास विकास कॉलोनी 175शास्त्रीपुरम 146