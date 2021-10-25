Agra News: सेहत बिगाड़ सकती है हवा....425 तक पहुंचा एक्यूआई

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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण आंकड़े दिवाली पर भले कुछ अलग कहते हों, लेकिन आगरा स्मार्ट सिटी के आंकड़े शहर में प्रदूषण आंकड़े छिपाने की पोल खोल रहे हैं। 39 चौराहों में से शनिवार को 38 चौराहों के सेंसर चालू थे, जिनमें से 36 पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब और खतरनाक मिली। इनमें 34 में बेहद खराब और दो चौराहों में खतरनाक स्तर पर एक्यूआई दर्ज किया गया। इनमें शहीद नगर, छीपीटोला में खतरनाक तो राजपुर चुंगी, राजामंडी, दिल्ली गेट, अर्जुन नगर, ईदगाह, सिकंदरा, हाथीघाट, ट्रांसपोर्ट नगर, बाग फरजाना, भगवान टॉकीज जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में रहा।सबसे प्रदूषित शहर के 10 चौराहेजगह एक्यूआईशहीद नगर 425छीपीटोला 406राजेश्वर मंदिर 398भाटिया पेट्रोल पंप 353मीरा हुसैनी चौराहा 350तेज नगर 348आईएसबीटी 347धूलियागंज 341सिकंदरा चौराहा 341राजामंडी चौराहा 340प्रदूषण की मुख्य यह रही वजह- सीएम ग्रिड के तहत 12 किमी. लंबी सड़कों की खोदाई- सड़कों पर खोदकर छोड़ी गई मिट्टी वाहनों से उड़ती रही- दिवाली पर चौराहों पर लग रहे जाम में वाहनों से ज्यादा उत्सर्जन- दिवाली की सफाई में निकले कचरे में जगह-जगह आग लगाई- बाजार में खरीदारी के लिए निकले वाहनों के चलने से उड़े सूक्ष्म कणआवास विकास और मनोहरपुर में सबसे ज्यादा रहा एक्यूआईआगरा।धूल-धुआं अधिक होने से हवा की सेहत खराब हो रही है। शहर का एक्यूआई 177 रहा, जिसमें आवास विकास कॉलोनी और मनोहरपुर में सबसे ज्यादा एक्यूआई रहा। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी रही। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब में शनिवार को शहर का एक्यूआई 177 दर्ज हुआ है। इसमें आवास विकास कॉलोनी क्षेत्र का 190 एक्यूआई रहा। दूसरे नंबर पर मनोहरपुर क्षेत्र का रहा, जहां प्रदूषण का स्तर 186 एक्यूआई दर्ज हुआ है। सबसे कम संजय प्लेस का 161 एक्यूआई रहा है।धूल-धुआं का स्तर बढ़ने से सांस-अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। पुराने मरीजों की मर्ज बढ़ने पर इलाज कराने आ रहे हैं। हालत गंभीर होने पर उनको भर्ती करना पड़ रहा है। इनके ऑक्सीजन देनी पड़ रही है।डॉ. संतोष कुमार, वक्ष एवं क्षय रोग विभाग अध्यक्ष, एसएन कॉलेज..........