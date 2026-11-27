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इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कॉलेज संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 333 केंद्रों पर चल रही हैं। इनमें 2.54 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। इन कॉलेजों को परीक्षा कक्ष के सीसीटीवी कैमरों के लिंक नहीं मिले। सचल दल के छापे में तीन कॉलेजों में सामूहिक नकल की रिपोर्ट दी, जिनके केंद्र निरस्त कर दिए गए।एक में आशंका जताई गई, जिसमें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके बावजूद कई ऐसे कॉलेज हैं, जिनके सीसीटीवी कैमरे विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष से लिंक नहीं किए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि विषम सेमेस्टर की परीक्षा में सचल दल की सामूहिक नकल की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है।अभी जांच में पता चला है कि कई कॉलेजों ने सीसीटीवी कैमरे संचालित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 28 नवंबर तक स्वामी विवेकानंद परिसर स्थित विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र स्थित नियंत्रण कक्ष से कक्षों के सीसीटीवी कैमरे लिंक नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट बनेगी। केंद्र भी डिबार कर दिए जाएंगे।