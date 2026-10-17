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आगरा में नवरात्र के पावन अवसर पर कैला देवी मंदिर में आरती करके लौटीं चार सहेलियों को क्या पता था कि चंद कदमों का रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर बन जाएगा। शुक्रवार रात कालिंदी विहार के एच ब्लॉक में तेज रफ्तार लोडर ने चारों को रौंद दिया। हादसे में एमकॉम की छात्रा खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन भूमि और सहेलियों की आंखों के सामने खुशबू ने दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल निशा चौधरी का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शिखा कुशवाहा के जबड़े में फ्रैक्चर हुआ है।

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हादसे की चश्मदीद छोटी बहन भूमि बदहवास है। उसकी आंखों के सामने से वह खौफनाक मंजर हट नहीं रहा। रोते हुए भूमि ने बताया कि लोडर की टक्कर लगने के बाद खुशबू अगले पहिये के नीचे फंस गई थी। करीब 10 मिनट तक वह पहिये में फंसी रही और मदद के लिए पुकारती रही। बहन को तड़पता देख भूमि कुछ समझ नहीं पा रही थी। चाहकर भी वह उसे बचा नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने ही खुशबू की सांसें थम गईं। जिस बहन के साथ कुछ देर पहले मंदिर में आरती की थी, उसे इस हालत में देखकर भूमि का कलेजा कांप उठा।





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सरकारी नौकरी का सपना अधूरा छोड़ गई खुशबू

खुशबू एमकॉम की छात्रा थी। वह बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रही थी। पिता मनमोहन सिंह प्रकाश कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर हैं। परिवार को उम्मीद थी कि खुशबू पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी हासिल करेगी और परिवार का सहारा बनेगी। लेकिन एक हादसे ने परिवार के सपनों को उजाड़ दिया। शनिवार दोपहर करीब 1:15 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो मां बिंद्रा देवी और पिता मनमोहन सिंह बेटी से लिपटकर बिलख पड़े। परिवार की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। कॉलोनी में शोक के चलते आसपास की दुकानें भी बंद रहीं।





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सहेलियों को अब भी खुशबू का इंतजार

खुशबू के साथ हादसे का शिकार हुईं सहेलियां भी सदमे में हैं। शिखा कुशवाहा के जबड़े में फ्रैक्चर है। वह बार-बार परिजनों से खुशबू के बारे में पूछ रही है। परिजनों ने अभी उसे सहेली की मौत की जानकारी नहीं दी है। वहीं, निशा चौधरी का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। खुशबू की असमय मौत से परिवार और परिचितों में मातम पसरा है। अंतिम संस्कार के लिए परिजन शव को फाउंड्री नगर स्थित कबीर आश्रम ले गए।



