यूपी ट्रेड शो में छाएगा आगरा: 60 स्टॉल पर दिखेगा जायका, हस्तशिल्प भी करेगा आकर्षित; पहली बार बनेगा लाइव पराठा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 10:09 AM IST
सार
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आगरा मंडल के करीब 60 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां पेठा, दालमोंठ, चमड़े के जूते और मार्बल पच्चीकारी आकर्षण का केंद्र होंगे। पहली बार ट्रेड शो में लाइव आगरा का पराठा बनाया जाएगा, जबकि छह देशों की भागीदारी से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक खरीदारों तक पहुंचने का मंच मिलेगा।
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विस्तार
ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुक्रवार से शुरू हो रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आगरा के रंग में रंगा नजर आएगा। 29 सितंबर तक चलने वाले इस शो में पहली बार लाइव आगरा का पराठा बनेगा। साथ ही विश्व प्रसिद्ध पेठा, चटपटी दालमोंठ का जायका छाएगा। चमड़े के जूते और मार्बल पच्चीकारी उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित करेंगे।
उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार के अनुसार, ट्रेड शो में आगरा मंडल से करीब 60 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इनमें निर्यातकों के साथ नए उद्यमियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना (ओडीओसी) के तहत 20 तरह का पेठा और दालमोंठ परोसी जाएगी। वहीं, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत आगरा के चमड़े के फुटवियर और हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल विदेशी बायर के सामने शहर की शान बढ़ाएंगी।
ट्रेड शो का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। शो का उद्देश्य यूपी के पारंपरिक स्थानीय उत्पादों को विदेशी व घरेलू खरीदारों के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ना है।
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पहली बार छह देश बने साझीदार
पहली बार आयोजन में जापान, रूस, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रिया और बेलारूस साझेदार देश बने हैं। इन छह देशों की भागीदारी से प्रदेश के हस्तशिल्प और उत्पादों के लिए एक मजबूत ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है।
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उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार के अनुसार, ट्रेड शो में आगरा मंडल से करीब 60 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इनमें निर्यातकों के साथ नए उद्यमियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना (ओडीओसी) के तहत 20 तरह का पेठा और दालमोंठ परोसी जाएगी। वहीं, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत आगरा के चमड़े के फुटवियर और हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल विदेशी बायर के सामने शहर की शान बढ़ाएंगी।
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ट्रेड शो का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। शो का उद्देश्य यूपी के पारंपरिक स्थानीय उत्पादों को विदेशी व घरेलू खरीदारों के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ना है।
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पहली बार छह देश बने साझीदार
पहली बार आयोजन में जापान, रूस, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रिया और बेलारूस साझेदार देश बने हैं। इन छह देशों की भागीदारी से प्रदेश के हस्तशिल्प और उत्पादों के लिए एक मजबूत ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है।