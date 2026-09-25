यूपी ट्रेड शो में छाएगा आगरा: 60 स्टॉल पर दिखेगा जायका, हस्तशिल्प भी करेगा आकर्षित; पहली बार बनेगा लाइव पराठा

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उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार के अनुसार, ट्रेड शो में आगरा मंडल से करीब 60 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इनमें निर्यातकों के साथ नए उद्यमियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना (ओडीओसी) के तहत 20 तरह का पेठा और दालमोंठ परोसी जाएगी। वहीं, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत आगरा के चमड़े के फुटवियर और हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल विदेशी बायर के सामने शहर की शान बढ़ाएंगी।ट्रेड शो का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। शो का उद्देश्य यूपी के पारंपरिक स्थानीय उत्पादों को विदेशी व घरेलू खरीदारों के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ना है।पहली बार आयोजन में जापान, रूस, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रिया और बेलारूस साझेदार देश बने हैं। इन छह देशों की भागीदारी से प्रदेश के हस्तशिल्प और उत्पादों के लिए एक मजबूत ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है।