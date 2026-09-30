पांच करोड़ की संदिग्ध दवाएं बरामद: इन नामी कंपनियों की दवा भी शामिल, 33 बोरे जब्त; एक युवक पकड़ा

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सूचना पर पहुंची खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस की संयुक्त टीम ने दवाओं के स्टॉक की जांच और आकलन शुरू कर दिया, यह गोदाम टीन शेड के 10 बाई 12 के कमरे में संचालित हो रहा था। गोदाम में बड़ी संख्या में दवाएं मिली हैं। विभागीय टीम के अनुसार, बरामद दवाओं की अनुमानित कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई जा रही है। मंगलवार को सुबह से देर शाम तक टीम दवाओं के स्टॉक, बैच नंबर, वैधता, स्रोत और गुणवत्ता समेत अन्य बिंदुओं की जांच में जुटी रही।मौके पर मौजूद औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा ने बताया कि गोदाम से अलेग्रा-एम,जानूमेट, रोसूवास-20,रोसूवास-40,एमआईरिल-वन और कैटरोल, लोसर एच समेत करीब सात-आठ प्रकार की दवाएं मिली हैं।मौके से एक युवक को पकड़ा गया है,जो की दवाइयां की पैकिंग कर रहा था,पूछताछ की जा रही है।उससे यह जानकारी जुटाई जा रही है कि दवाएं कहां से लाई गई थीं और इस भंडारण से कौन-कौन लोग जुड़े हैं। मौके से करीब 33 बोरे दवा जप्त कर ली है, औषधि विभाग की तरफ से एक आरोपी को पकड़ा गया है जिससे पुलिस और विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर यह दवाइयां कहां से आई,और अन्य गोदाम कहां पर हैं, इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं।एफएसडीए की टीम गोदाम में रखी दवाओं के पूरे स्टॉक का आकलन कर रही है। जांच और नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद दवाएं नकली हैं या मानकों के विपरीत,विभागीय अधिकारियों के अनुसार,जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।कार्रवाई में आगरा के औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा और आशुतोष मिश्रा,फिरोजाबाद की औषधि निरीक्षक प्रियंका चौधरी तथा हाथरस के औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा शामिल रहे।धनौली स्थित मदर आरडी स्कूल के पास घनी आबादी के बीच एक मकान में अवैध रूप से दवाइयां का भंडारण किया जा रहा था,यह भंडारण काफी समय से हो रहा था,जिसका क्षेत्रीय लोगों को कोई आकलन नहीं था खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को जानकारी मिली थी इसकी राखी 2 सप्ताह पहले से की जा रही थी,यह देखा जा रहा था यह गोदाम कब खुलता है,कौन-कौन आता है इसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी,पूरी जानकारी जुटाना के बाद चार जिलों के अधिकारियों की टीम बनाकर पुलिस बल के साथ छापा मारा गया।औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा ने बताया कि अवैध गोदाम में मधुमेह, हृदय रोग, एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, जुखाम खांसी समेत कई तरह की बीमारियों की दवाएं हैं। यह नामी कंपनियों की दवा है, जांच में करीब 7 से 8 कंपनियों की दवा शामिल हैं।