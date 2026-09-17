यूपी: केरल का मोहिनीअट्टम, उज्जैन के महाकाल समेत 90 झांकियां; भव्य होगी आगरा की ऐतिहासिक राम बरात
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 10:00 AM IST
सार
आगरा की ऐतिहासिक श्रीराम बरात में इस बार देशभर की धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों का भव्य संगम देखने को मिलेगा। अब तक 90 झांकियों की बुकिंग हो चुकी है, जिनमें शेषनाग पर विष्णु, महाकाल, दुर्गा और मोहिनीअट्टम प्रमुख हैं।
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विस्तार
इस बार आगरा की ऐतिहासिक श्रीराम बरात देशभर की धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों से सजेगी। रामलीला कमेटी ने बरात को भव्य स्वरूप देने के लिए अब तक 90 झांकियों की बुकिंग पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, कोलकाता, दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर, रतलाम, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ओडिशा और उज्जैन सहित कई राज्यों और शहरों से प्रमुख झांकियां आगरा पहुंचेंगी।
रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि 6 सितंबर से झांकियों की बुकिंग शुरू हुई थी और 15 सितंबर तक सभी झांकियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। रामलीला कमेटी के सदस्य राहुल गौतम ने बताया कि इस बार झांकियों की संख्या से अधिक उनके गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। रामलीला महोत्सव का शुभारंभ 26 सितंबर को श्री गणेश पूजन एवं मुकुट पूजन के साथ हो जाएगा। रामबरात 6 अक्तूबर को रावतपाड़ा स्थित लाला चन्नोमल की बारहदरी से निकलेगी।
प्रमुख झांकियां और उनकी प्रस्तुति:
जयपुर से ''सेतु बंध'' की झांकी।
रतलाम से ''लव-कुश की लीला'' की प्रस्तुति।
केरल से ''मोहिनीअट्टम'' नृत्य की झांकी।
कोलकाता से ''देवी मां दुर्गा'' की झांकी।
दिल्ली से ''ढोल वाले'' की प्रस्तुति।
ग्वालियर से ''शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु'' की झांकी।
उज्जैन से ''महाकाल'' की झांकी भी बरात की शोभा बढ़ाएगी।
अन्य प्रमुख झांकी दलों से भी बातचीत जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली इन झांकियों में धार्मिक कथाओं, देवी-देवताओं और भारतीय संस्कृति के विविध स्वरूपों की झलक देखने को मिलेगी।
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रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि 6 सितंबर से झांकियों की बुकिंग शुरू हुई थी और 15 सितंबर तक सभी झांकियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। रामलीला कमेटी के सदस्य राहुल गौतम ने बताया कि इस बार झांकियों की संख्या से अधिक उनके गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। रामलीला महोत्सव का शुभारंभ 26 सितंबर को श्री गणेश पूजन एवं मुकुट पूजन के साथ हो जाएगा। रामबरात 6 अक्तूबर को रावतपाड़ा स्थित लाला चन्नोमल की बारहदरी से निकलेगी।
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प्रमुख झांकियां और उनकी प्रस्तुति:
जयपुर से ''सेतु बंध'' की झांकी।
रतलाम से ''लव-कुश की लीला'' की प्रस्तुति।
केरल से ''मोहिनीअट्टम'' नृत्य की झांकी।
कोलकाता से ''देवी मां दुर्गा'' की झांकी।
दिल्ली से ''ढोल वाले'' की प्रस्तुति।
ग्वालियर से ''शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु'' की झांकी।
उज्जैन से ''महाकाल'' की झांकी भी बरात की शोभा बढ़ाएगी।
अन्य प्रमुख झांकी दलों से भी बातचीत जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली इन झांकियों में धार्मिक कथाओं, देवी-देवताओं और भारतीय संस्कृति के विविध स्वरूपों की झलक देखने को मिलेगी।
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