यूपी: केरल का मोहिनीअट्टम, उज्जैन के महाकाल समेत 90 झांकियां; भव्य होगी आगरा की ऐतिहासिक राम बरात

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रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि 6 सितंबर से झांकियों की बुकिंग शुरू हुई थी और 15 सितंबर तक सभी झांकियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। रामलीला कमेटी के सदस्य राहुल गौतम ने बताया कि इस बार झांकियों की संख्या से अधिक उनके गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। रामलीला महोत्सव का शुभारंभ 26 सितंबर को श्री गणेश पूजन एवं मुकुट पूजन के साथ हो जाएगा। रामबरात 6 अक्तूबर को रावतपाड़ा स्थित लाला चन्नोमल की बारहदरी से निकलेगी।जयपुर से ''सेतु बंध'' की झांकी।रतलाम से ''लव-कुश की लीला'' की प्रस्तुति।केरल से ''मोहिनीअट्टम'' नृत्य की झांकी।कोलकाता से ''देवी मां दुर्गा'' की झांकी।दिल्ली से ''ढोल वाले'' की प्रस्तुति।ग्वालियर से ''शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु'' की झांकी।उज्जैन से ''महाकाल'' की झांकी भी बरात की शोभा बढ़ाएगी।अन्य प्रमुख झांकी दलों से भी बातचीत जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली इन झांकियों में धार्मिक कथाओं, देवी-देवताओं और भारतीय संस्कृति के विविध स्वरूपों की झलक देखने को मिलेगी।