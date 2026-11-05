फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Potters Struggle as Chinese Diwali Lights Hit Earthen Diya Sales

यूपी: चाक पर दिन-रात मेहनत, फिर भी मायूस हैं कुम्हार; चाइनीज चमक से रोजी-रोटी पर संकट

Thu, 05 Nov 2026 09:32 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 09:32 AM IST
सार

दिवाली नजदीक आते ही आगरा के कुम्हार मिट्टी के दीये, सुराही, कुल्हड़ और खिलौने बनाने में जुट गए हैं। बोदला से लोहामंडी तक कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार उनके बनाए दीयों से घर रोशन होंगे। हालांकि, चाइनीज दीयों की चमक और बढ़ती लागत ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। 80 पैसे का मिट्टी का दीया बनाने के बावजूद कुम्हारों को बाजार में उचित दाम और बिक्री नहीं मिल पा रही है।

विज्ञापन
Agra Potters Struggle as Chinese Diwali Lights Hit Earthen Diya Sales
कुम्हार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली नजदीक आते ही मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हारों की चाक ने रफ्तार पकड़ ली है। बोदला से लोहामंडी तक कुम्हार इस आस में दिन-रात एक किए हुए हैं कि इस बार उनके बनाए दीये घरों को रोशन करेंगे। सुराही, कुल्हड़ और खिलौनों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि, चाइनीज सामान के बढ़ते चलन ने इनके सामने संकट खड़ा कर दिया है।
विज्ञापन


 कुम्हार रमाशंकर ने बताया कि हमारे यहां यह पारंपरिक काम कितनी पीढ़ियों से चल रहा है, हमें तो याद भी नहीं। मैं खुद 12 साल की उम्र से मिट्टी के बर्तन और दीये बना रहा हूं। जब हमारे बनाए दीयों से लोगों के घर जगमगाते हैं तो सारी थकान मिट जाती है।
विज्ञापन



कुम्हार सुरेश चंद्र का कहना है कि नई पीढ़ी में मिट्टी के दीयों का क्रेज कम होता जा रहा है। हमारे पास मिट्टी का एक दीया महज 80 पैसे का है, जबकि चाइनीज दीया 2 रुपये में बिकता है। कीमत में इतना अंतर होने के बाद भी लोग चमक-दमक के चक्कर में चाइनीज माल को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


 कुम्हार बेबी ने कहा कि हर साल इस उम्मीद के साथ दिये तैयार करते हैं कि इस बार बिक्री अच्छी होगी। मिट्टी के दाम और मेहनत दोनों बढ़ गए हैं लेकिन बाजार में सही दाम नहीं मिल पाता। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed