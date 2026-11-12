Agra News: एक्सप्रेसवे पर साइड लेते समय टकराए दो कंटेनर, चालक बाल-बाल बचे

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दो कंटेनर साइड लेते समय आपस में टकरा गए थे। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है और यातायात सुचारू करा दिया गया है। - सोवरन सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम, यूपीडा।

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फतेहाबाद। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को किलोमीटर 27.900 पर साइड लेते समय दो कंटेनर आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि दोनों चालक बाल-बाल बच गए। गुरसायगंज कन्नौज निवासी चालक सीबू पुत्र अनवर जमील कंटेनर में लखनऊ से पंजाब के लिए सामान लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे चल रहे दूसरे कंटेनर के चालक मोहम्मद शान निवासी चितौरा थाना मलवा जिला फतेहपुर ने साइड लेने का प्रयास किया, जिससे दोनों वाहन आपस में टकरा गए। सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया।