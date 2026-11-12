Agra News: बालिका को वन दरोगा ने सकुशल परिवार से मिलाया
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:34 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
बाह। जरार में सड़क किनारे 3-4 साल की बालिका को रोते देख वन दरोगा योगेश सिंह तोमर ने उसे संभाला। नाम न बता पाने पर उन्होंने जरार की गलियों में परिजन की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद समाजसेवी वसीम पठान से संपर्क कर बाह में तलाशने के बाद बालिका को थाने ले जाया गया। चित्राहाट निवासी अतुल की यह बेटी मोटा नरहोलीपुरा स्थित अपनी ननिहाल आई थी और जरार में परिजन से बिछड़ गई थी। शाम को थाने पहुंचे नाना प्रेमशंकर बालिका को पाकर खुश दिखे और सभी का आभार जताया। संवाद
विज्ञापन