आगरा न्यूज: आरटीओ कार्यालय के बाहर बुलडोजर एक्शन, दुकानदारों ने किया विरोध; कुर्सी-मेज जब्त, जुर्माना भी लगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर निगम टास्कफोर्स ने अभियान के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी कि अतिक्रमण खुद ही हटा लें लेकिन किसी ने सुना नहीं। इसके बाद टीम ने टिनशेड बुलडोजर से तोड़ दिए। दुकानदारों ने कहा कि यह उनकी रोजी-रोटी है लेकिन टीम ने कार्रवाई नहीं रोकी।आरटीओ कार्यालय के बाद टीम ने लोहामंडी बाजार में भी सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इसके बाद टीम मोतीलाल नेहरू रोड पहुंची। दुकानों की जांच के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक के गिलास मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया। दुकानदारों से छह हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लोग खुद ही इससे बचें और फुटपाथ को खाली रखें। प्रतिबंधित पाॅलिथीन का उपयोग न करें।