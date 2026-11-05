यूपी: धनतेरस पर बदल जाएंगे इन चौराहों के नाम, आगरा निगम का होने जा रहा अधिवेशन; जानें प्रमुख प्रस्ताव

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सदन की कार्रवाई के दौरान कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठकों के निर्णयों के अनुमोदन के साथ-साथ पार्षदों की ओर से कुल 148 प्रस्ताव लगाए गए हैं। पार्षदों ने नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती, नाला सफाई में अनियमितता, जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, टोरेंट पावर की रोड कटिंग और मेट्रो निर्माण से प्रभावित मार्गों जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया है। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों के नामकरण, महापुरुषों एवं शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करने और प्रत्येक वार्ड को विकास निधि व सफाई कर्मी उपलब्ध कराने की मांगें भी प्रमुखता से उठाई गई हैं।- आईएसबीटी पर बनाए गए मेट्रो स्टेशन का नाम सम्राट अशोक के नाम पर किया जाए।- रामबाग से एत्माद्दौला रोड का नाम लोकतांत्रिक रक्षक सेनानी स्व. रमनलाल अग्रवाल चौक किया जाए।- शास्त्रीपुरम चौराहे का नाम मातेश्वरी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर करने का प्रस्ताव।- रमाडा होटल चौराहे का नाम कल्याण सिंह चौक या हिंदू गौरव चौक रखा जाए।- अमर होटल तिराहे का नाम तिरंगा चौक किया जाए, यहां तिरंगा स्तंभ लगाया जाए।- भावना एस्टेट रोड, बाबरपुर रोड का नाम बदलकर जनकपुरी रोड किया जाए।- कारगिल चौराहे का नाम शहीद हसन मोहम्मद चौराहा करने का प्रस्ताव।- फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन मेट्रो स्टेशन किया जाए।- आगरा किला के अमर सिंह गेट पर घोड़े पर सवार वीर अमर सिंह की प्रतिमा लगे।- शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के नाम पर सुल्तानगंज पुलिया मेट्रो स्टेशन का नाम हो।- शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रतिमाएं दयालबाग, नगला हवेली में स्थापित की जाएं।