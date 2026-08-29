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Agra News: अगले महीने से आईएसबीटी तक दाैड़ेगी आगरा मेट्रो

Sat, 29 Aug 2026 02:20 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 29 Aug 2026 02:20 AM IST
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Agra Metro to run up to ISBT starting next month.
आगरा। आगरा मेट्रो रेल के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की ऑडिट रिपोर्ट में मेट्रो ट्रैक, स्टेशन और अन्य संबंधित व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक पाई गई हैं। इस रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया है। इसके साथ ही, अगले महीने से बिजलीघर से आईएसबीटी (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) तक मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा।
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मेट्रो का पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर की दूरी में बन रहा है, जिसमें कुल 13 स्टेशन होंगे। वर्तमान में, ताज पूर्वी से मन:कामेश्वर स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। अब, अगले पांच स्टेशन, जिनमें एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजामंडी स्टेशन, आरबीएस कॉलेज और आईएसबीटी स्टेशन शामिल हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं।
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मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त नीलाभ्र सेनगुप्ता ने 19-20 अगस्त को इन स्टेशनों के ट्रैक, सिग्नल और अन्य व्यवस्थाओं का गहन ऑडिट किया था, और सभी को संतोषजनक पाया है। इस ऑडिट की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि टीम की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और अगले महीने से आईएसबीटी तक मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। गुरु का ताल और सिकंदरा, भी इसी साल दिसंबर तक पूरे होने की उम्मीद है।
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