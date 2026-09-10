आगरा मेट्रो: सिकंदरा स्टेशन का कॉनकोर्स तैयार, 230 यू-गर्डर भी लगे; निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार

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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क डॉ पंचानन मिश्र ने बताया कि आईएसबीटी-सिकंदरा खंड में कुल 272 यू-गर्डर लगाए जाने हैं। इनमें 230 का निर्माण पूरा हो चुका है। 52 आई-गर्डर में 36 और 131 पियरकैप में 121 का काम भी पूरा हो गया है। गुरु का ताल और सिकंदरा स्टेशन सिंगल पिलर तकनीक से बनाए जा रहे हैं। कॉनकोर्स के निर्माण में डबल-टी और पाई गर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क यातायात पर कम असर पड़ता है।आगरा में 29.4 किलोमीटर के दो कॉरिडोर में कुल 27 स्टेशन हैं। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर का है, जिसमें 13 स्टेशन हैं। इसका छह किलोमीटर लंबा प्राथमिकता खंड चालू है। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक करीब 16 किलोमीटर का है, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन हैं और निर्माण चल रहा है।