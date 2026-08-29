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रेलवे न्यूज: आगरा से मऊ की राह होगी आसान, वडोदरा-मऊ स्पेशल ट्रेन के 9 फेरे बढ़े; यात्रियों को बड़ी राहत

Sat, 29 Aug 2026 10:40 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 10:40 AM IST
सार

जन्माष्टमी के मद्देनजर रेलवे ने आठ स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है, जिसमें आगरा से जुड़ी वडोदरा-मऊ साप्ताहिक स्पेशल भी शामिल है। ट्रेन के नौ अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे, जिससे आगरा से मऊ, वाराणसी, प्रयागराज और वडोदरा जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

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Agra-Mau Travel Gets Easier, Vadodara-Mau Special Train Extended by 9 Trips
ट्रेन सांकेतिक आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 जन्माष्टमी के लिए रेलवे ने आठ स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। इनमें आगरा से सीधे जुड़ने वाली वडोदरा-मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शामिल हैं। दोनों ट्रेनों के नौ-नौ फेरे बढ़ाए गए हैं। इससे आगरा के यात्रियों को मऊ, वाराणसी, प्रयागराज और वडोदरा की ओर आने-जाने में सहूलियत होगी।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा से मऊ के लिए अब 3 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार चलेगी, जबकि 09196 मऊ से वडोदरा के लिए 4 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी। 09195 आगरा कैंट पर सुबह 4:35 बजे पहुंचेगी और 4:40 बजे रवाना होगी।
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वापसी में 09196 का आगरा कैंट पहुंचने का समय रात 11:05 बजे और प्रस्थान 11:10 बजे निर्धारित है। आगरा के यात्री इस ट्रेन से फतेहाबाद, बाह, इटावा, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ के साथ कोटा, रतलाम और वडोदरा की यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा 09309-09310 इंदौर-हजरत निजामुद्दीन, 09119-09120 प्रतापनगर-लालकुआं और ट्रेन संख्या 09065-09066 सूरत-छपरा स्पेशल के फेरे भी बढ़ाए गए हैं।
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