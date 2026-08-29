रेलवे न्यूज: आगरा से मऊ की राह होगी आसान, वडोदरा-मऊ स्पेशल ट्रेन के 9 फेरे बढ़े; यात्रियों को बड़ी राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा से मऊ के लिए अब 3 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार चलेगी, जबकि 09196 मऊ से वडोदरा के लिए 4 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार चलेगी। 09195 आगरा कैंट पर सुबह 4:35 बजे पहुंचेगी और 4:40 बजे रवाना होगी।वापसी में 09196 का आगरा कैंट पहुंचने का समय रात 11:05 बजे और प्रस्थान 11:10 बजे निर्धारित है। आगरा के यात्री इस ट्रेन से फतेहाबाद, बाह, इटावा, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ के साथ कोटा, रतलाम और वडोदरा की यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा 09309-09310 इंदौर-हजरत निजामुद्दीन, 09119-09120 प्रतापनगर-लालकुआं और ट्रेन संख्या 09065-09066 सूरत-छपरा स्पेशल के फेरे भी बढ़ाए गए हैं।