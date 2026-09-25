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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra-Kota Travel Made Easier: Puja Special Train to Halt at Idgah and Fatehpur Sikri

कोटा राजस्थान का सफर होगा आसान: ईदगाह से उधना तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें टाइम

Fri, 25 Sep 2026 10:28 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 10:28 AM IST
सार

त्योहार पर कोटा में पढ़ने वाले आगरा के छात्रों और यात्रियों के लिए कानपुर-उधना पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक ट्रेन ईदगाह और फतेहपुर सीकरी पर ठहरेगी, जिससे कोटा समेत कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।
 

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Agra-Kota Travel Made Easier: Puja Special Train to Halt at Idgah and Fatehpur Sikri
ट्रेन सांकेतिक आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 त्योहार पर कोटा (राजस्थान) में पढ़ने वाले आगरा के छात्रों को सुविधा मिलेगी। दो अक्तूबर से कानपुर-उधना पूजा स्पेशल का ठहराव ईदगाह और फतेहपुर सीकरी में होगा। आगरा से यात्री कोटा, सवाई माधोपुर, रतलाम, वडोदरा और उधना तक सीधे जा सकेंगे।
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जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 04167 कानपुर-उधना ट्रेन हर शुक्रवार, 2 अक्तूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। कानपुर से रात 10 बजे चलकर इटावा रात 12:15 बजे, टूंडला रात 1:55 बजे, ईदगाह रात 2:50 बजे और पांच मिनट बाद 2:55 बजे, फतेहपुर सीकरी रात 3:50 बजे और दो मिनट बाद 3:52 बजे रवाना होगी। इसके बाद बयाना सुबह 5:30 बजे, गंगापुर सिटी 7:30 बजे, सवाई माधोपुर 9:05 बजे, कोटा 11:15 बजे, रतलाम दोपहर 3:10 बजे, वडोदरा शाम 7:30 बजे पहुंचेगी और रात 9:40 बजे उधना पहुंचेगी।
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वापसी में 04168 उधना-कानपुर शनिवार को चलेगी। उधना से रात 11:25 बजे चलकर कोटा सुबह 9:40 बजे, सवाई माधोपुर 11:03 बजे, गंगापुर सिटी दोपहर 12 बजे, बयाना 1:08 बजे, फतेहपुर सीकरी 1:48 बजे और ईदगाह दोपहर 2:40 बजे पहुंचेगी।
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