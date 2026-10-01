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Agra News: 14 अक्तूबर को बदले रूट से चलेगी आगरा-होशियारपुर एक्सप्रेस

Thu, 01 Oct 2026 02:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:36 AM IST
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Agra-Hoshiarpur Express to run on a diverted route on October 14
आगरा। दिल्ली-अंबाला रेलखंड पर सीमित ऊंचाई वाले सबवे (एलएचएस) के निर्माण के लिए 14 अक्तूबर को पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस (11905) निर्धारित मार्ग के बजाय नई दिल्ली-जाखल-धूरी-लुधियाना होकर होशियारपुर से चलेगी। बदले मार्ग के कारण ट्रेन का पानीपत, करनाल, अंबाला और चंडीगढ़ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-सूबेदारगंज एक्सप्रेस (20434) 14 अक्तूबर को कटड़ा से निर्धारित समय से दो घंटे देरी से शाम 5:15 बजे रवाना होगी।
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