पहली से तलाक, दूसरी को धोखा और तीसरी से शादी: जिम ट्रेनर की हैरान करने वाली कहानी, बर्बाद की तीन जिंदगियां

तीसरी महिला ने भेजे फोटो और मैसेज

इसी बीच कमलानगर निवासी एक महिला ने उन्हें फोटो और संदेश भेजे। सागर से मंदिर में शादी का दावा किया। उन्हें जमकर गालियां दीं। उन्होंने सागर से विरोध किया तो 21 अप्रैल को मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। आठ अक्तूबर की रात गाली-गलौज और मारपीट के बाद नौ अक्तूबर को सागर घर छोड़कर चला गया। वह दूसरी महिला के साथ रह रहा है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।