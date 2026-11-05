दिवाली-छठ: आगरा से बिहार, गुजरात और राजस्थान का सफर होगा आसान, ईदगाह स्टेशन पर रुकेंगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 09441 अहमदाबाद-राजगीर स्पेशल 4 और 11 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन ईदगाह स्टेशन पर दोपहर 1:57 बजे पहुंचेगी और 2:02 बजे रवाना होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09442 राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल 6 और 13 नवंबर को चलेगी। यह शनिवार सुबह 4:48 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 4:53 बजे रवाना होगी। इसमें 21 कोच होंगे।इसी तरह गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी साप्ताहिक स्पेशल 5, 12, 19 और 26 नवंबर को राजकोट से चलेगी। यह शुक्रवार सुबह 11:40 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 11:45 बजे रवाना होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल 7, 14, 21 और 28 नवंबर को चलेगी। यह रविवार शाम 4:50 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 4:55 बजे रवाना होगी। इसमें 22 कोच होंगे। इन ट्रेनों से आगरा के यात्री बयाना, कोटा, रतलाम, जयपुर, अजमेर, प्रयागराज, पटना, छपरा, हाजीपुर और बरौनी तक यात्रा कर सकेंगे।