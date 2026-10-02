जिला अस्पताल: दूसरे और तीसरे तल पर भी बनेंगे पर्चे, दवाओं के लिए नई व्यवस्था हुई लागू

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इसके अलावा पैथोलॉजी जांच के लिए खून व अन्य नमूने (सैंपल) लेने का केंद्र भी ग्राउंड फ्लोर के साथ-साथ अब दूसरे तल पर भी खोल दिया गया है। पहले से भूतल पर सात पर्चा काउंटर है। इसके बाद भी वहां मरीजों की लंबी कतारें कई लोगों को मायूस होकर लौटने पर मजबूर कर देती थीं। अब नई व्यवस्था से मरीजों को लंबी लाइन और भटकने से छुटकारा मिलेगा।जिला अस्पताल प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठाैर ने बताया कि प्रतिदिन आने वाले हजारों मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसी को ध्यान में रखकर काउंटरों और जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। अब मरीजों को घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक सुचारू रूप से मिल सकेंगी।