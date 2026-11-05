धनतेरस 2026: ऑटोमोबाइल बाजार में आया बूम, इन गाडियों के लिए वेटिंग; फिर भी होगी 500 से ज्यादा कारों की डिलीवरी

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दिवाली और धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कार, दोपहिया और कमर्शियल वाहनों के शोरूम्स सज चुके हैं। महिंद्रा की प्रमुख डीलर कल्याण सेल्स के निदेशक दीपेश गोयल ने बताया कि केवल धनतेरस के दिन के लिए 250 गाड़ियों की डिलीवरी बुक हैं। बोलेरो को छोड़कर महिंद्रा की लोकप्रिय एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो, थार और एक्सयूवी सीरीज की मांग इतनी अधिक है कि गाड़ियों पर 2 से 3 महीने की वेटिंग चल रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति भी खरीदारों में भारी उत्साह है। कम रनिंग कॉस्ट और आधुनिक फीचर्स की वजह से ईवी मॉडल्स सबकी पसंद बने हुए हैं।होंडा के डीलर अमरेंद्र जैन ने बताया किे डिस्काउंट और आसान ईएमआई के दम पर दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए शोरूम पर दिनभर भीड़ उमड़ रही है। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राममोहन कपूर ने बताया कि त्योहारों के दौरान व्यापारिक हलचल और माल ढुलाई बढ़ने से छोटे व मध्यम कमर्शियल वाहनों की भी जमकर बिक्री हो रही है। वाहनों की बिक्री से आगरा के लोकल कार एक्सेसरीज मार्केट, इंश्योरेंस एजेंट्स, और ऑटो फाइनेंसर्स का कारोबार भी चमक उठा है।