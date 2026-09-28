फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra couple shows their mettle in the boxing ring.

Agra News: आगरा के बेटे-बहू ने बॉक्सिंग रिंग में दिखाया दम

Mon, 28 Sep 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Agra couple shows their mettle in the boxing ring.
आगरा के बाॅक्सर दंपती
आगरा। कुछ महीने पहले प्रेम विवाह कर एक-दूसरे के जीवनसाथी बने आगरा के बेटे और बहू ने अब बॉक्सिंग रिंग में भी ताजनगरी का मान बढ़ाया। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर गगनदीप और नेशनल बॉक्सर मानसी शादी के बाद पहली बड़ी प्रतियोगिता में एक साथ उतरे और दोनों ने 75वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के फाइनल में जगह बनाई।
विज्ञापन

स्वर्ण पदक की आखिरी जंग में परिस्थितियां उनके साथ नहीं रहीं। गगनदीप की पुरानी चोट उभर आई, जबकि मानसी को फाइनल से एक दिन पहले पथरी के दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोनों को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हरियाणा के मधुबन में 23 से 27 सितंबर तक आयोजित 75वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में देशभर की पुलिस टीमों के मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया।
विज्ञापन

गगनदीप ने प्री-क्वार्टर फाइनल में पंजाब पुलिस के लवप्रीत सिंह को 5-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में लद्दाख पुलिस के हुसैन को भी 5-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में एसएसबी के हरजीत सिंह को भी 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उनका मुकाबला बीएसएफ के नीरज से हुआ। मुकाबले से पहले गगनदीप की पुरानी चोट फिर उभर गई थी। चोट के कारण वह एक हाथ से ही अधिक मुक्के लगा पा रहे थे और पूरी ताकत के साथ मुकाबला नहीं कर सके। कड़े मुकाबले में उन्हें 2-3 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

मानसी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड पुलिस की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सीआईएसएफ की किरण को 5-0 और सेमीफाइनल में बीएसएफ की शिवानी तोमर को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। शनिवार को मानसी को पथरी के दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य कारणों से वह रविवार को आईटीबीपी की सुषमा के खिलाफ फाइनल मुकाबले में नहीं उतर सकीं। उन्हें वॉकओवर के आधार पर रजत पदक मिला।

कोच ब्रजेश मीणा ने कहा कि गगनदीप और मानसी दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गोल्ड नहीं मिल सका, लेकिन दोनों ने विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह का जुझारूपन दिखाया, वह सराहनीय है। शादी के बाद पहली बड़ी प्रतियोगिता में दोनों का फाइनल तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है।

आगरा के बाॅक्सर दंपती

आगरा के बाॅक्सर दंपती

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed