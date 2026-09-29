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यूपी: चार डिब्बों में रखें कचरा, घर पर ही बनाएं खाद; नगर निगम ने शुरू किया नया अभियान

Tue, 29 Sep 2026 10:39 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 10:39 AM IST
सार

नगर निगम ने घरों में गीला-सूखा समेत चार प्रकार का कचरा अलग-अलग रखने और गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। पहले 100 स्वच्छ मोहल्लों में व्यवस्था लागू की जाएगी, इसके बाद शहर के अन्य क्षेत्रों तक विस्तार किया जाएगा।
 

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Agra Civic Drive: Keep Four Bins at Home, Make Compost from Wet Waste
नगर निगम आगरा

विस्तार
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 स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने तथा चार डिब्बों में कचरे को एकत्रित करने के लिए जागरूक कर रही हैं। घर पर ही गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है।
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नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत इस अभियान की चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत चयनित मोहल्लों में नगर निगम की आईईसी टीमों और सीएसआर एजेंसियों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
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सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि चार प्रकार के कचरे को अलग करने के साथ ही गीले कचरे की बेहतर प्रोसेसिंग, सूखे और रिसाइकिल योग्य कचरे की रिकवरी तथा जैविक कचरे के स्थानीय स्तर पर निस्तारण में मदद मिलेगी। इससे लैंडफिल तक पहुंचने वाले कचरे की मात्रा कम करने के साथ नगर निगम की कचरा एकत्र करने, उसे ले जाने और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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उन्होंने लोगों से चार डस्टबिन या कंटेनर रखने और कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने की अपील की है। 100 स्वच्छ मोहल्लों में व्यवस्था स्थापित होने के बाद इसे शहर के अन्य क्षेत्रों तक विस्तार देने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
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