यूपी न्यूज: प्रोजेक्ट अलंकार क्यों नहीं आ रहा पसंद? एडेड स्कूलों ने फेरा मुंह, सामने आई सबसे बड़ी वजह

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प्रोजेक्ट अलंकार के तहत विद्यालयों में भवन निर्माण और मरम्मत के साथ विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जानी हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि जिले के अधिकांश सहायता प्राप्त विद्यालय पुराने और जर्जर भवनों में चल रहे हैं। इसके बावजूद अधिकांश स्कूल योजना में शामिल होने के लिए आगे नहीं आए हैं। इसके उलट जिले के 40 राजकीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत लाखों के विकास कार्य चल रहे हैं।माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री परवीन शर्मा ने बताया कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के पास 25 प्रतिशत राशि भी लगाने के लिए नहीं होती है। न ही इतने विद्यार्थी होते है कि स्कूल विकास निधि से कार्य कराया जा सके।जेडी राकेश सिंह ने बताया कि ऐसे एडेड स्कूलों के प्रबंधक विधायक निधि, सांसद निधि, स्कूल की विकास निधि, अच्छी कंपनी के सीएसआर फंड और स्कूल का कोई विद्यार्थी अच्छे पद पर हो तो उनकी सहायता से 25 प्रतिशत की राशि का इंतजाम कर सकते हैं।