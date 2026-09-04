बेड पर मिली बेटी की लाश: लड़की को मारकर थाने में पिता बोला- जाओ देख लो, मार डाला, घर में पड़ा है शव

एकता थाना क्षेत्र के गांव पंचगाई खेड़ा में बृहस्पतिवार शाम पिता ने अपनी बेटी लविष्का (17) की बांका से सिर पर प्रहार और गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की एक युवक से दोस्ती के कारण वह नाराज था। हत्या कर खुद थाने पहुंचा और बोला जाओ देख लो, बेटी को मार दिया है। घर में लाश पड़ी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव और आला कत्ल बरामद किया।

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