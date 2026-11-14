Agra News: एडीएम ने तलब की डिफेंस कॉरिडोर लिंक रोड के मूल्य निर्धारण की संयुक्त रिपोर्ट

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दरअसल, भारी वाहनों के आवागमन के लिए बिझामई में कुल 0.7985 हेक्टेयर (0.7740 हेक्टेयर निजी और 0.0245 हेक्टेयर ग्रामसभा) तथा नदौता में कुल 2.9939 हेक्टेयर (2.8759 हेक्टेयर निजी और 0.1180 हेक्टेयर ग्रामसभा) भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्य निर्धारण समिति में शामिल उपजिलाधिकारी सदर, सहायक महानिरीक्षक स्टांप एवं निबंधन/उपनिबंधक सदर और तहसीलदार सदर को प्रभावित गाटों की अर्जन सूची भेजते हुए जल्द मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।नदौता गांव से निकलने वाला यह संपर्क मार्ग लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। इसके तैयार होने से औद्योगिक इकाइयों तक भारी व व्यावसायिक वाहनों की पहुंच सुगम होगी और दिल्ली व लखनऊ समेत अन्य बड़े शहरों से सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा। इससे पूर्व भूमि अधिग्रहण और सोशल इंपैक्ट निर्धारण को लेकर तहसील सदर में समिति की बैठक के बाद यूपीडा व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने गांव बिझामई पहुंचकर प्रधान व किसानों से वार्ता की थी। प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण भी किया था।कॉरिडोर के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर दो चरणों में करीब 115 हेक्टेयर भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है, जबकि अब लगभग 7.75 हेक्टेयर जमीन की खरीद शेष है। प्रस्तावित रास्ते की जद में दो मकान भी आ रहे हैं, जिनके स्वामियों से बातचीत कर प्रशासन जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक आवास की व्यवस्था पर विचार कर रहा है। असहमत किसानों को भी समझाने के प्रयास जारी हैं।एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव और तहसीलदार सदर सतेंद्र कुमार ने यूपीडा अधिकारी विनय श्रीवास्तव व समिति सदस्य ओपी शुक्ला के साथ सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर मूल्यांकन रिपोर्ट भेजने की तैयारी तेज कर दी है।