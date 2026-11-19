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नगर निगम सदन के साथ शहर के सभी जोनल कार्यालयों में भी बुधवार से जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी कर्मी अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहें। तय प्रक्रिया के तहत सूचनाओं का समयबद्ध संकलन करें, ताकि जनगणना अभियान के दौरान कोई दिक्कत न आए।वहीं, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने अपने आवास पर स्वगणना कर शहरवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी स्वगणना के जरिये अपनी जानकारी दर्ज कर राष्ट्रीय कार्य में सहयोग दें। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कर अधिकारी शिवकुमार गौतम सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।