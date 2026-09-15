Agra News: फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर अभिषेक चाहर का किया स्वागत
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:24 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:24 PM IST
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अकोला। अकोला निवासी सूबेदार उमेश कुमार चाहर के पुत्र अभिषेक चाहर का सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज हैदराबाद से पास आउट होने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचने पर मंगलवार को ग्रामीणों ने साफा बांधकर एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया।
अभिषेक चाहर ने बताया उन्होंने छठवीं से बारहवीं कक्षा तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई की। वहीं से उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन मैरिट में नहीं आ सके। इसके बाद ग्रेजुएशन की चौथी साल में एएफसीएटी की परीक्षा दी। एसएसबी देकर एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन की। वहां से एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज हैदराबाद पहुंचे। 5 सितंबर 2026 को पास आउट हुए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया है। इस मौके पर मंगल सिंह चाहर (दादा), देशराज सिंह भगत, हुकमसिंह चाहर, डॉ. गंभीर सिंह चाहर, कैप्टन महेश चाहर, प्रताप सिंह चाहर, रुपनसिंह चाहर, राजवीर सिंह, ममता चौधरी, नीरज चाहर आदि मौजूद रहे।
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अभिषेक चाहर ने बताया उन्होंने छठवीं से बारहवीं कक्षा तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई की। वहीं से उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन मैरिट में नहीं आ सके। इसके बाद ग्रेजुएशन की चौथी साल में एएफसीएटी की परीक्षा दी। एसएसबी देकर एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन की। वहां से एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज हैदराबाद पहुंचे। 5 सितंबर 2026 को पास आउट हुए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया है। इस मौके पर मंगल सिंह चाहर (दादा), देशराज सिंह भगत, हुकमसिंह चाहर, डॉ. गंभीर सिंह चाहर, कैप्टन महेश चाहर, प्रताप सिंह चाहर, रुपनसिंह चाहर, राजवीर सिंह, ममता चौधरी, नीरज चाहर आदि मौजूद रहे।
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