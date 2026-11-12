Agra News: आगरा होकर जयपुर से गया के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

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आगरा। त्योहार पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जयपुर और गया के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन आगरा के ईदगाह और टूंडला स्टेशन पर रुकेगी। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 09727 जयपुर-गया अनारक्षित स्पेशल 12 नवंबर को जयपुर से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। ईदगाह स्टेशन पर शाम 6:15 बजे आगमन और 6:20 बजे प्रस्थान होगा। टूंडला में शाम 7:40 बजे पहुंचेगी और 7:45 बजे रवाना होगी। वापसी में गाड़ी 13 नवंबर को गया से दोपहर 1:30 बजे चलेगी। 14 नवंबर (शनिवार) को टूंडला में सुबह 4:55 बजे और ईदगाह में सुबह 5:50 बजे पहुंचेगी।