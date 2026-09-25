Agra News: जाैनेश्वर घाट पर बनेगा विश्राम स्थल, महादेव मंदिर और सीढ़ियों का होगा जीर्णोद्धार

विज्ञापन



मुक्ति धाम सेवा समिति के प्रमुख प्रमोद उर्फ भोला गुप्ता ने बताया कि समाज के सहयोग से घाट पर बरामदा बनाया जाएगा। इसमें शवयात्रा में शामिल होने वाले लोग धूप और बारिश के दौरान बैठकर आराम कर सकेंगे। इसके अलावा जौनेश्वर घाट स्थित महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। घाट की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों के पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस दौरान उत्तम चंद, आलोक बछरवार, नितिन सर्राफ, रतन लोहिया, टीटू नेता आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

फतेहाबाद। यमुना नदी के किनारे गांव भोलपुरा के पास स्थित जाैनेश्वर घाट के सुंदरीकरण और सुविधाओं के विस्तार का काम शुरू हो गया है। मुक्ति धाम सेवा समिति की ओर से घाट पर शवयात्रा में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए विश्राम स्थल का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार और घाट की सीढ़ियों का पुनर्निर्माण भी कराया जाएगा।