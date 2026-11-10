Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   A glow of patriotism spread across the Martyrs' Memorial on Diwali.

Agra News: दिवाली पर शहीद स्मारक पर बिखरी देशभक्ति की आभा

Tue, 10 Nov 2026 02:27 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 10 Nov 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
A glow of patriotism spread across the Martyrs' Memorial on Diwali.
बाह: दिवाली पर रोशन हुआ शहीद इंद्रजीत सिंह का स्मारक, वीरनारी स्नेह ने की पूजा
बाह। दिवाली पर शहीदों के त्याग और बलिदान की इस कदर पूजा हुई कि दीपों की लौ में देशभक्ति की आभा से स्मारक जगमगा उठे। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 15 साल पहले 4 आतंकियों को ढेर कर सिमराई के इंद्रजीत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिए था। वीरनारी स्नेह ने दिवाली पर शहीद की प्रतिमा को नहलाया, लक्ष्मी पूजन से पहले पूजा की।
विज्ञापन


शहीद के भाई गांव के प्रधान जयवीर सिंह ने बताया कि दिवाली पर शहीद को भोग लगाने के बाद ही परिवार के लोगों ने लक्ष्मी पूजन के प्रसाद के रूप में मिठाई ग्रहण की। ऑपरेशन ग्रीनहंट के दौरान दंतेवाड़ा में 16 साल पहले 9 नक्सलियों को ढेर कर नौगवां के निर्वेश शहीद हुए थे। स्मारक में प्रतिमा की पिता पीतम सिंह नरवरिया एवं मां शांती देवी ने पूजा कर दिवाली मनाई।
विज्ञापन

पुराताल (केंजरा) के लांस नायक गोपाल सिंह 9 साल पहले जम्मू-कश्मीर में 4 आतंकियों को ढेर कर बलिदान हुए थे। शहीद स्मारक में पिता मुकीम सिंह भदौरिया, मां जयश्री ने दिवाली पर बेटे को देवता की तरह पूजा। भाजपा कोर कमेटी के सदस्य पवन भदौरिया ने बताया कि गांव के लोगों ने शहीद स्मारक को रोशन कर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर त्याग और बलिदान को सलाम किया। कोरथ में कारगिल शहीद लायक सिंह की पूजा कर भाई सतेन्द्र सिंह ने दिए जलाए। उन्होंने बताया कि तीज त्योहार पर शहीद को भोग लगाने के बाद ही परिवार भोजन ग्रहण करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed