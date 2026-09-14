Agra News: इंटर सोसाइटी लीग में बल्ले से चौके-छक्के की बरसात

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पहले बल्लेबाजी करते हुए अपर्णा प्रेम फाइटर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 225 रन बनाए। कपिल सोलंकी ने 62 गेंदों में नौ चौके और नौ छक्कों की मदद से विस्फोटक 136 रन ठोके। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्काई सिटी इलेवन नौ विकेट पर 165 रन ही बना सकी। केके सोलंकी ने तीन और देवेश शर्मा ने दो विकेट लिए। दूसरे मुकाबले में गणपति ग्लेडिएटर्स ने 205 रन बनाए। निर्दोष कुमार शर्मा ने 28 गेंदों में छह चौके और छह छक्कों की मदद से 74 रन की पारी खेली। जवाब में अपर्णा पंचशील स्ट्राइकर्स ने 200 रन बनाए। रीनेश जैन ने 48 गेंदों में 109 रन बनाकर मुकाबले को रोमांचक बनाया।एक अन्य मैच में एंथेला अवतार्स ने 170 रन बनाए, जिसके जवाब में आईएमएचएच अनप्रेडिक्टेबल्स ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। दिनेश कुशवाह ने नाबाद 78 रन की पारी खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई। एंथेम वॉरियर्स ने भी 236 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। प्रभु ने 72, केसी ने 51 और विवेक ने मात्र 11 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। जवाब में राधा रानी चैलेंजर्स की टीम 19.4 ओवर में 195 रन पर सिमट गई। निकू और विवेक ने चार-चार विकेट चटकाकर जीत सुनिश्चित की।