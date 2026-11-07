Agra News: आगरा से पूर्वांचल जाने वालों को मिलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन, ईदगाह स्टेशन पर होगा ठहराव

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 09473-09474 साबरमती-मुजफ्फरपुर-साबरमती विशेष ट्रेन का संचालन निर्धारित तिथियों में किया जाएगा। दोनों दिशाओं में ईदगाह स्टेशन पर पांच मिनट का ठहराव दिया गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 09473 साबरमती-मुजफ्फरपुर पूजा स्पेशल सात और 14 नवंबर (शनिवार) को सुबह 9:39 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी। यहां पांच मिनट रुकने के बाद 9:44 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन 10:44 बजे टूंडला पहुंचेगी। आगे कानपुर, प्रयागराज छिवकी, बनारस, बलिया, छपरा और हाजीपुर होते हुए सुबह 4:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।वापसी में रात 2:24 बजे पहुंचेगी ईदगाहगाड़ी संख्या 09474 मुजफ्फरपुर-साबरमती पूजा स्पेशल नौ और 16 नवंबर (सोमवार) को रात 2:24 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहरने के बाद रात 2:29 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन 3:14 बजे अछनेरा और 3:46 बजे भरतपुर पहुंचेगी। आगे जयपुर, अजमेर और मारवाड़ होते हुए शाम 5 बजे साबरमती पहुंचेगी। संवाद