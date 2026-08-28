फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   80 MSME units approved; 128 entrepreneurs withdrew.

Agra News: एमएसएमई की 80 इकाइयां मंजूर, 128 उद्यमियों ने खींचे हाथ

Fri, 28 Aug 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
80 MSME units approved; 128 entrepreneurs withdrew.
आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में 80 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। टीटीजेड की प्री-बोर्ड बैठक में इन इकाइयों को मंजूरी देने पर सहमति बनी है।
विज्ञापन

इन 80 इकाइयों को अब केंद्रीय अधिकार प्राप्त (सीईसी) और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) की जांच के लिए भेजा जाएगा। टीटीजेड चेयरमैन व मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद सहित टीटीजेड में शामिल जिलों के उद्योग महाप्रबंधक, सभी जिलों के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण की बैठक हुई।
विज्ञापन

इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 410 एमएसएमई इकाइयों के लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई। आगरा में कुल 208 इकाइयां चिह्नित की गई थीं। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने मंडलायुक्त को सर्वे रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार, 80 इकाइयां मानकों पर खरी उतरी हैं। वहीं बाकी 128 इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने से उद्यमियों ने फिलहाल अपने हाथ खींच लिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब सीईसी और नीरी विशेषज्ञ इन मंजूर 80 इकाइयों की सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। अंतिम निर्णय टीटीजेड बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा, जिसमें तीनों समितियों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।टीटीजेड के सदस्य विजय गुप्ता ने बताया कि बोर्ड से पास होने के बाद स्थापना एवं विस्तार के लिए तैयार इकाइयों के आवेदनों पर अंतिम मुहर लगेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed