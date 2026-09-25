यूपी: इतनी ऊंचाई से कांप उठेंगे पैर, जितनी से इन 60 एनसीसी कैडेटों ने लगाई छलांग; 30 बेटियां भी इनमें शामिल

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1 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी आगरा की ओर से 1 से 24 सितंबर तक आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए कैडेटों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान सभी 60 कैडेटों ने 1250 फीट की ऊंचाई से तीन बार सफलतापूर्वक पैराशूट जंप किया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल गौरव गौतम (वीएसएम, अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय) ने कैडेटों को बैज लगाकर प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न प्रदान किए गए।मुख्य अतिथि ने कैडेटों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कर्नल पीके मिश्रा (उप ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय आगरा) और कमान अधिकारी विंग कमांडर केएस नेगी, जेडब्ल्यूओ पी. झा समेत एनसीसी के तमाम सैन्य और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के सीनियर डिवीजन कैडेट आदर्श तथा दिल्ली निदेशालय की सीनियर विंग कैडेट तनवी को बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया।