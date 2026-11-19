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मुख्य अतिथि फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय एवं खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना की। एक ही परिसर में 501 जोड़ों के विवाह संपन्न होने से आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा। समारोह में सामूहिक रूप से संपन्न हुए विवाह ने सामाजिक सहभागिता और परस्पर सहयोग की मिसाल पेश की।

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अछनेरा। कस्बा अछनेरा स्थित शिव प्रसाद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 501 जोड़ों ने वैदिक रीति-रिवाजों एवं पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह बंधन में बंधकर एक-दूसरे का हाथ थामा और जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया।