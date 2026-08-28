जीत गए शिवभक्त: 28 दिन बाद खत्म हुआ धरना, मंदिर और रास्ते से अतिक्रमण हटाने पर बनी सहमति

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प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण एवं रास्ते में अतिक्रमण किए जाने का आरोप सत्तापक्ष से जुड़े एक नेता पर था। इसके खिलाफ श्री सिद्धेश्वराय सिद्ध गुफा सेवा ट्रस्ट की ओर से 10 अगस्त से कस्बे के मुख्य चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। सुनवाई न होने पर सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने दीवार खड़ी कर दी। इसकी जानकारी पर रात में ही उप जिलाधिकारी एत्मादपुर मौके पर पहुंचे और जांच की।बृहस्पतिवार को थाना बरहन पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आए दोपहर दोनों पक्षों के लोगों की थाना बरहन में बैठक हुई। इसमें भाजपा नेता की ओर से न्यायालय में दाखिल बाद वापस लेने, रास्ते में खड़े किए गए पिलरों को हटाने आमजन के लिए पांच फीट का रास्ता देने पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई। इसके बाद थाना प्रभारी बरहन ने धरनास्थल पर जाकर लोगों को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया।