फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   25 monkeys inside the cage

Agra News: 25 बंदर पिंजरे के अंदर

Fri, 02 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
25 monkeys inside the cage
आगरा। ताजमहल में भारतीय और विदेशी सैलानियों को बंदरों के काटने की घटनाओं के बाद बृहस्पतिवार को नगर निगम ने दशहरा घाट पर पिंजरा लगाया। पहले दिन 25 बंदर पकड़े गए, जिन्हें वन विभाग की ओर से चिह्नित वन क्षेत्रों में छोड़ा गया।
विज्ञापन

पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि कुछ माह से ताजमहल में बंदरों के काटने के मामले बढ़े हैं। पर्यटकों के पीछे दौड़ने, खाद्य सामग्री झपटने और काटने की घटनाओं के कारण सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो रही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंदरों को पकड़ने के लिए पत्र भेजा था, जिस पर नगर आयुक्त के निर्देश के बाद दशहरा घाट पर पिंजरा लगाया गया।
विज्ञापन

पकड़े गए बंदरों को वन क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है, ताकि आबादी और पर्यटन स्थलों से दूर उन्हें प्राकृतिक वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल ताजमहल पर ही बंदर पकड़ने का काम शुरू किया गया है। बाद में टीमें बढ़ेंगी तो अन्य इलाकों, ऑफिसों में पिंजरा लगाकर बंदर पकड़े जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने ताजमहल में पर्यटकों को काटने की घटनाएं बढ़ने पर नगर निगम को 28 सितंबर को पत्र भेजा था। कहा था कि बीते साल 7 जुलाई से अब तक दस बार पत्र भेजे गए हैं लेकिन निगम के पशु कल्याण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी ब्योरे के बाद नगर निगम ने बृहस्पतिवार को पिंजरा लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed